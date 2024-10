Corea del Sud: HMM, la maggiore compagnia di navigazione, al centro del dibattito sulla privatizzazione

23 Ottobre 2024_ La questione della privatizzazione di HMM, la più grande compagnia di navigazione della Corea del Sud, torna a essere discussa in seguito a un aumento significativo del suo valore di mercato. Nonostante il calo del prezzo delle azioni rispetto ai picchi raggiunti durante la pandemia, il valore di HMM è salito a oltre 10 trilioni di won grazie alla conversione di obbligazioni da parte dei principali azionisti. Gli esperti avvertono che, se il governo non procederà con la privatizzazione, le opzioni per potenziali acquirenti si stanno riducendo. La situazione è stata riportata da 아주경제, evidenziando la necessità di una decisione rapida da parte del governo. HMM, che ha visto un aumento della sua partecipazione azionaria da parte di Korea Development Bank e Korea Maritime Promotion Corporation, è al centro di un dibattito cruciale per il futuro del settore marittimo sudcoreano.