15 Ottobre 2024_ Hong Jun-pyo, sindaco di Daegu, ha negato le accuse di manipolazione delle elezioni durante le primarie del partito conservatore, affermando che un funzionario pubblico ha presentato le dimissioni dopo essere stato coinvolto in sondaggi non autorizzati. Il sindaco ha chiarito che la sua campagna non ha mai commissionato sondaggi a un'agenzia di ricerca specifica, contrariamente a quanto sostenuto da un ex collaboratore. Inoltre, ha richiesto un'indagine sulla persona accusata di aver diffuso informazioni errate, sottolineando che non ci sono state violazioni legali da parte sua o del suo team. La notizia è stata riportata da 경향신문. Hong Jun-pyo è un politico di spicco e membro del partito di governo, noto per il suo ruolo attivo nella politica sudcoreana.