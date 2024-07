Corea del Sud: Hotel di lusso scelgono attrezzature italiane Technogym

16 Luglio 2024_ Gli hotel di lusso in Corea del Sud stanno rinnovando i loro centri fitness con attrezzature del marchio italiano Technogym. Il Grand InterContinental Seoul Parnas e l'Hilton Hotel Gyeongju hanno recentemente completato la ristrutturazione dei loro centri fitness, scegliendo Technogym per la qualità e il design. Anche altri hotel di prestigio come il Josun Palace Seoul Gangnam e il Four Seasons Hotel Seoul hanno adottato le attrezzature di Technogym. La scelta di Technogym, noto per essere il 'Hermès del fitness', riflette la crescente importanza dei centri fitness come criterio di scelta per i clienti. Lo riporta enewstoday.co.kr. Technogym è apprezzato per la sua tecnologia avanzata e il design elegante, utilizzato anche da squadre sportive di fama mondiale come Juventus e AC Milan.