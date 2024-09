Corea del Sud: Hyundai e General Motors siglano alleanza strategica per veicoli elettrici

12 Settembre 2024_ Hyundai Motor Co. e General Motors Co. hanno firmato un memorandum d'intesa per sviluppare congiuntamente nuovi veicoli e fonti di...

12 Settembre 2024_ Hyundai Motor Co. e General Motors Co. hanno firmato un memorandum d'intesa per sviluppare congiuntamente nuovi veicoli e fonti di materie prime per auto a energia pulita. Questa alleanza rappresenta il primo accordo strategico di Hyundai con un produttore automobilistico globale e mira a contrastare la crescente concorrenza cinese nel mercato delle auto elettriche. Le due aziende collaboreranno nella produzione di veicoli passeggeri e commerciali, condividendo le catene di approvvigionamento e sviluppando tecnologie per auto elettriche e a celle a combustibile. La notizia è stata riportata da The Korea Herald. L'unione tra i terzi e quinti produttori di auto al mondo potrebbe influenzare significativamente il mercato globale, grazie alle rispettive competenze in veicoli commerciali e tecnologie ibride.