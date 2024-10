Corea del Sud: Hyundai Motor debutta nel mercato azionario indiano con un IPO record

22 Ottobre 2024_ Hyundai Motor ha effettuato il suo debutto nel mercato azionario indiano, raccogliendo 33 miliardi di dollari (circa 4,5 trilioni di won) attraverso l'IPO della sua filiale indiana, Hyundai Motor India Limited (HMIL). Questo importo rappresenta il più alto mai registrato nella storia della Borsa indiana e il più grande IPO in Asia per quest'anno. L'azienda mira a utilizzare i fondi per superare il principale concorrente locale, Maruti Suzuki, e affermarsi come leader nel mercato automobilistico indiano. Il presidente del gruppo Hyundai, Chung Eui-sun, ha sottolineato l'importanza strategica dell'India, definendola "il futuro". La notizia è stata riportata da 동아일보. Hyundai prevede di espandere la sua capacità produttiva in India, puntando a un sistema di produzione di un milione di veicoli, in risposta alla crescente domanda nel paese.