Corea del Sud: Hyundai rivela i produttori di batterie per i suoi veicoli elettrici

12 Agosto 2024_ Hyundai ha annunciato i produttori delle batterie utilizzate nei suoi 13 modelli di veicoli elettrici attraverso il proprio sito web. A eccezione del modello Kona, che utilizza batterie della cinese CATL, tutti gli altri veicoli sono equipaggiati con batterie prodotte da aziende sudcoreane come SK On e LG Energy Solution. Kia, un'altra importante casa automobilistica sudcoreana, prevede di rivelare i produttori di batterie per i suoi veicoli elettrici entro la fine della settimana. La trasparenza nella scelta dei fornitori di batterie riflette l'impegno delle aziende sudcoreane nel promuovere l'industria locale e sostenere la transizione verso veicoli più ecologici. La notizia è stata riportata da 매일경제, un'importante fonte di informazione economica in Corea del Sud. Le aziende SK On e LG Energy Solution sono leader nel settore delle batterie, contribuendo significativamente alla crescita del mercato dei veicoli elettrici nel paese.