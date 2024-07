Corea del Sud: I cinque principali gruppi finanziari raggiungono un utile netto record nel primo semestre 2024

28 Luglio 2024_ I cinque principali gruppi finanziari della Corea del Sud hanno registrato un utile netto di 11,1 trilioni di won nel primo semestre del 2024, segnando un aumento del 1,9% rispetto all'anno precedente. Questo risultato è stato influenzato da un incremento degli utili da interessi, grazie all'aumento dei prestiti a famiglie e aziende. KB Financial ha riportato il più alto utile netto tra i gruppi, nonostante una leggera diminuzione rispetto all'anno scorso, mentre Shinhan e Hana Financial hanno visto crescere i loro profitti. La fonte di queste informazioni è Metro 경제. L'ottima performance è attribuita anche ai risultati positivi delle filiali non bancarie, che hanno contribuito significativamente agli utili complessivi.