Corea del Sud: I disaccordi interni al Partito Democratico sul rinvio della tassa sulle investimenti finanziari

29 Settembre 2024_ Il leader del Partito Democratico, Lee Jae-myung, ha suscitato polemiche con la sua proposta di rinviare l'implementazione della tassa sulle plusvalenze finanziarie, scatenando critiche da parte di membri del partito e sostenitori. Un ex sostenitore di Lee ha recentemente abbandonato il partito, esprimendo delusione per la sua posizione sulla tassa, ritenuta fondamentale per affrontare le disuguaglianze economiche in Corea del Sud. La proposta di rinvio ha anche attirato l'attenzione di politici dell'opposizione, che vedono in essa un'opportunità per guadagnare consensi tra gli investitori. La notizia è riportata da hani.co.kr. La questione della tassa sulle plusvalenze è centrale nel dibattito politico coreano, poiché riflette le tensioni tra le politiche fiscali e le esigenze di giustizia sociale.