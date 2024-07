Corea del Sud: I grandi magazzini Hyundai si trasformano in Positano per l'estate

2 Luglio 2024_ I grandi magazzini Hyundai in Corea del Sud hanno lanciato un'iniziativa unica per l'estate, trasformando 16 dei loro punti vendita in...

2 Luglio 2024_ I grandi magazzini Hyundai in Corea del Sud hanno lanciato un'iniziativa unica per l'estate, trasformando 16 dei loro punti vendita in ambientazioni ispirate a Positano, celebre località turistica italiana. L'evento, iniziato il 28 giugno, mira a contrastare il calo di visitatori tipico della stagione estiva, offrendo un'esperienza immersiva con decorazioni, prodotti e personale italiani. Tra le attrazioni, spiccano installazioni di limoni, ombrelloni a strisce gialle e bianche, e un mercato estivo che ricorda le stradine di Positano, con prodotti di marchi italiani come Vespa e TVS. La notizia è riportata da asiae.co.kr. L'iniziativa include anche spettacoli di busking, corsi di cucina e arte italiana, e mostre tematiche, rendendo i grandi magazzini una destinazione estiva imperdibile.