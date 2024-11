Corea del Sud: I leader dell'opposizione chiedono giustizia contro il governo attuale

02 Novembre 2024_ Il leader del Partito Democratico della Corea del Sud, Lee Jae-myung, ha partecipato a una manifestazione a Seoul, chiedendo l'adozione immediata di leggi per indagare su presunti abusi di potere da parte del governo. Durante il suo discorso, Lee ha criticato l'attuale amministrazione per la sua incapacità di affrontare le crisi economiche e sociali, sottolineando la crescente insoddisfazione tra i cittadini. Ha anche richiamato l'attenzione su eventi tragici recenti, come la morte di giovani in incidenti inspiegabili, per evidenziare la mancanza di responsabilità da parte dei leader. La notizia è riportata da donga.com. Lee ha esortato a unire le forze per ripristinare la democrazia e la giustizia in Corea del Sud, sottolineando l'importanza di un governo responsabile e attento alle esigenze dei cittadini.