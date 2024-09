Corea del Sud: I processi di Lee Jae-myung si avvicinano alla conclusione con l'accusa di violazione della legge elettorale

20 Settembre 2024_ Il leader del Partito Democratico della Corea del Sud, Lee Jae-myung, è attualmente sotto processo per presunta violazione della legge elettorale, con la sentenza attesa per il prossimo mese. Durante l'udienza, Lee ha accusato la procura di abuso di potere e manipolazione delle prove, sostenendo che la verità emergerà nel processo. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo all'impatto politico delle accuse, dato che una condanna superiore a 100.000 won comporterebbe la perdita del diritto di candidarsi per cinque anni. La fonte di queste informazioni è 한겨레, un noto quotidiano sudcoreano. Lee, ex governatore della provincia di Gyeonggi e candidato presidenziale, è una figura centrale nella politica sudcoreana, e il suo caso potrebbe influenzare significativamente il futuro del Partito Democratico.