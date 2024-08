Corea del Sud: I risultati delle elezioni interne del Partito Democratico confermano la leadership di Lee Jae-myung

18 Agosto 2024_ Oggi si è svolta la votazione per il nuovo comitato direttivo del Partito Democratico della Corea del Sud, con Lee Jae-myung che ha ottenuto una vittoria schiacciante, confermando la sua leadership per un secondo mandato. Questo segna la prima volta in 24 anni, dalla presidenza di Kim Dae-jung, che un leader del partito ottiene un secondo mandato consecutivo. Le elezioni hanno visto una competizione accesa per i cinque posti di membri del comitato, ma Lee ha dominato senza sorprese significative. La fonte di questa notizia è ytn.co.kr. Con la sua rielezione, Lee Jae-myung si prepara a lanciare la sua agenda politica, concentrandosi su questioni di benessere e riforme interne al partito.