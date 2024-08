Corea del Sud: I turisti coreani riscoprono Firenze e il marchio Ferragamo

25 Agosto 2024_ Questo estate, molti coreani hanno viaggiato all'estero, con una significativa presenza in Europa, in particolare a Firenze, Italia....

25 Agosto 2024_ Questo estate, molti coreani hanno viaggiato all'estero, con una significativa presenza in Europa, in particolare a Firenze, Italia. I visitatori hanno esplorato luoghi iconici come il Duomo e hanno fatto tappa presso la storica sede di Ferragamo, il famoso marchio di moda fondato da Salvatore Ferragamo. La storia di Ferragamo, che ha iniziato la sua carriera negli Stati Uniti prima di tornare a Firenze, rappresenta un esempio di successo imprenditoriale italiano. La notizia è stata riportata da daum.net, evidenziando l'attrazione dei coreani per i marchi di lusso italiani e la loro passione per la cultura europea. Firenze, con la sua ricca storia e il suo legame con il rinascimento, continua a essere una meta ambita per i turisti coreani.