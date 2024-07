Corea del Sud: Il 22° Parlamento in stallo con zero leggi approvate dopo due mesi

30 Luglio 2024_ Il 22° Parlamento della Corea del Sud, aperto il 30 maggio, ha registrato un totale di zero leggi approvate dopo due mesi di...

30 Luglio 2024_ Il 22° Parlamento della Corea del Sud, aperto il 30 maggio, ha registrato un totale di zero leggi approvate dopo due mesi di attività, evidenziando una crisi politica profonda. Nonostante cinque sessioni plenarie, non è stata raggiunta alcuna intesa tra maggioranza e opposizione, portando a critiche di un 'vuoto politico'. Le proposte di legge, comprese quelle su questioni di rilevanza sociale, non sono state nemmeno discusse, mentre il clima di conflitto tra i partiti continua a prevalere. La fonte di questa notizia è 경향신문. La situazione attuale solleva preoccupazioni sulla capacità del Parlamento di affrontare le sfide future e di rappresentare adeguatamente gli interessi dei cittadini sudcoreani.