Corea del Sud: Il brand italiano Qeeboo incanta con il design di Stefano Giovannoni

12 Luglio 2024_ Qeeboo, il marchio fondato dal celebre designer italiano Stefano Giovannoni, ha presentato le sue collezioni in una mostra in Corea del Sud. Tra i pezzi esposti, spiccano la Rabbit Chair e il tavolo Paco, noti per il loro design innovativo. I visitatori hanno avuto l'opportunità di provare i prodotti, inclusi la Ribbon Chair & Baby, pensati per genitori e figli. L'evento ha incluso attività interattive e premi per i partecipanti. Lo riporta etnews.com. Qeeboo è riconosciuto a Milano come il 'brand dei designer' e sta guadagnando popolarità anche in Corea del Sud, grazie all'interesse crescente per il design europeo di alta qualità.