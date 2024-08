Corea del Sud: Il brand italiano THE SIENA lancia un pop-up store a Seoul

12 Agosto 2024_ Il brand di golfwear premium italiano THE SIENA ha inaugurato un pop-up store presso il Modern Department Store Trade Center di Seoul. Questa iniziativa presenta la collezione 24FW, ispirata alla bellezza della Toscana, che unisce elementi classici e sportivi in un design innovativo. Il pop-up store, attivo per circa un mese, offre ai clienti la possibilità di ricevere omaggi e soggiorni presso il resort THE SIENA in Jeju, in base agli acquisti effettuati. La notizia è stata riportata da apparelnews.co.kr. THE SIENA ha già riscosso successo con un precedente pop-up store a Gangnam e prevede di espandere la sua presenza in altre località della Corea del Sud.