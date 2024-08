Corea del Sud: Il brand italiano 'The Siena Life' apre un nuovo store a Busan

16 Agosto 2024_ Il brand di lusso italiano 'The Siena Life', lanciato dal gruppo Siena, inaugurerà un nuovo negozio al sesto piano del centro commerciale Shinsegae di Busan il 20 agosto 2024. In occasione dell'apertura, si svolgeranno eventi speciali il 22 e 23 agosto, tra cui una sessione di autografi con la famosa golfista sudcoreana Inbee Park, ambasciatrice del marchio. La collezione 24FW, ispirata alla Toscana, unisce eleganza e funzionalità, presentando capi di abbigliamento golfistico di alta qualità. La notizia è stata riportata da wowtv.co.kr, evidenziando l'interesse crescente per la moda italiana in Corea del Sud. Il negozio offrirà anche eventi artistici, permettendo ai clienti di godere di un'esperienza di shopping unica che combina moda e arte.