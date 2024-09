Corea del Sud: Il caso di Kim Geon-hee e Choi Jae-young crea tensioni nella procura

24 Settembre 2024_ La Commissione di revisione delle indagini della Procura di Seoul ha raccomandato di procedere con l'accusa contro il pastore Choi Jae-young per violazione della legge sulla corruzione, mentre ha deciso all'unanimità di non procedere contro Kim Geon-hee, moglie del presidente Yoon Suk-yeol. La commissione ha votato 8 a 7 a favore della raccomandazione di accusa per Choi, il quale è accusato di aver fornito borse di lusso a Kim in cambio di favori politici. Questo contrasto nelle decisioni ha messo la procura in una posizione difficile, poiché le due commissioni hanno emesso raccomandazioni opposte riguardo ai due casi. La fonte di queste informazioni è 한겨레. La situazione potrebbe influenzare anche le indagini della Commissione per la lotta alla corruzione, che ha già ricevuto denunce contro Kim Geon-hee per presunti reati di abuso di potere.