Corea del Sud: Il cinema italiano conquista il pubblico coreano al Busan International Film Festival

3 Ottobre 2024_ Il Busan International Film Festival (BIFF) ha aperto le sue porte, presentando una selezione di film italiani che stanno suscitando grande interesse tra il pubblico coreano. L'ambasciatore italiano in Corea del Sud, Emilia Gatto, ha sottolineato l'importanza del cinema come mezzo per superare barriere linguistiche e culturali, evidenziando il potere unificante del film. Tra le opere in mostra ci sono i cortometraggi del maestro Marco Bellocchio e il film premiato 'La vita è bella' di Roberto Benigni, che rappresentano l'eccellenza del cinema italiano. La notizia è riportata da hankyung.com. Questo festival offre un'opportunità unica per rafforzare i legami culturali tra Italia e Corea del Sud, permettendo ai cinefili coreani di scoprire la bellezza e la profondità del cinema italiano.