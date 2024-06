Corea del Sud: Il colore 'Baby Blue' domina la moda primavera-estate, successo per il brand italiano forte_forte

25 Giugno 2024_ Il colore 'Baby Blue' ha conquistato la moda primavera-estate 2024, emergendo come una delle tonalità più amate. Questo delicato blu, associato ai giocattoli per bambini, ha visto un notevole incremento nelle vendite per diversi marchi di lusso. In particolare, il brand italiano forte_forte ha registrato un aumento delle vendite del 200% per i suoi articoli in 'Baby Blue' tra febbraio e maggio. La versatilità del colore, adatto sia a look eleganti che casual, ha contribuito al suo successo. Lo riporta smedaily.co.kr. La popolarità del 'Baby Blue' è stata evidente anche nei capi in seta e cotone, ideali per la stagione estiva e le vacanze.