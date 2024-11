Corea del Sud: Il designer automobilistico Park Chan-hwi racconta la sua esperienza in Europa e il legame con l'Italia

7 Novembre 2024_ Park Chan-hwi, designer automobilistico sudcoreano, ha pubblicato un saggio intitolato "Ddan Saengak" che esplora la sua vita e le sue ispirazioni dopo 17 anni trascorsi in Europa. Attualmente capo designer presso il centro di design europeo della startup di auto elettriche NIO, Park condivide aneddoti sulla sua carriera, inclusa la sua esperienza come primo designer coreano a lavorare per Pininfarina, celebre per il design di Ferrari. Il libro offre uno sguardo unico sulla vita quotidiana di un designer, evidenziando l'importanza di oggetti comuni come matite e caffè nel processo creativo. La notizia è stata riportata da heypop.kr, sottolineando l'influenza della cultura italiana nel mondo del design automobilistico. Park riflette anche sulle differenze tra il design italiano e quello tedesco, evidenziando come l'Italia continui a essere un faro di creatività nel settore.