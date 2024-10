Corea del Sud: Il disegno di legge per il procuratore speciale su Kim Geon-hee bocciato in Parlamento

04 Ottobre 2024_ Il disegno di legge per l'istituzione di un procuratore speciale per indagare su Kim Geon-hee è stato bocciato dopo una votazione in...

04 Ottobre 2024_ Il disegno di legge per l'istituzione di un procuratore speciale per indagare su Kim Geon-hee è stato bocciato dopo una votazione in Parlamento, mantenendo l'unità del partito di governo nonostante le tensioni interne. Tuttavia, si sono registrati voti di dissenso all'interno del partito, e il leader della Corea del Potere, Han Dong-hoon, ha lasciato aperta la possibilità di future soluzioni. La votazione ha visto 194 voti favorevoli, 104 contrari e 1 astenuto, con la partecipazione di tutti i 300 membri dell'assemblea. La fonte di questa notizia è 한겨레. Le tensioni politiche continuano a crescere, con il partito di opposizione che potrebbe presentare un nuovo disegno di legge per il procuratore speciale, cercando di ottenere il consenso anche tra i membri dissidenti del partito di governo.