Corea del Sud: Il Festival del Cinema di Ulsan celebra le Dolomiti italiane

13 Settembre 2024_ Il Festival del Cinema di Ulsan ha annunciato che le Dolomiti italiane sono state scelte come 'Montagna dell'Anno' per la nona edizione dell'evento. Il festival presenterà 12 film e programmi culturali che metteranno in risalto la ricca tradizione e cultura italiana legata a questa iconica catena montuosa. Questa sezione speciale è stata organizzata per commemorare il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea del Sud e Italia e il 2024-2025 come Anno di Scambio Culturale. Le Dolomiti, patrimonio dell'umanità UNESCO dal 2009 e sede delle prossime Olimpiadi invernali del 2026, saranno al centro di eventi che includeranno proiezioni di film e spettacoli dal vivo, come riportato da topstarnews.net. Il festival si svolgerà dal 27 settembre al 1 ottobre 2024, presentando opere da 28 paesi e promuovendo il dialogo culturale tra Italia e Corea del Sud.