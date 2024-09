Corea del Sud: Il Festival di Busan celebra il cinema italiano con otto film di qualità

25 Settembre 2024_ Il 29° Busan International Film Festival, che si aprirà il 2 ottobre 2024, ha suscitato grande attesa per la selezione di otto...

25 Settembre 2024_ Il 29° Busan International Film Festival, che si aprirà il 2 ottobre 2024, ha suscitato grande attesa per la selezione di otto film italiani di alta qualità e potenziale commerciale. Tra le opere presentate ci sono film premiati ai festival di Cannes e Venezia, insieme a nuove creazioni di registi affermati. Questa edizione del festival promette una programmazione variegata, evidenziando il contributo dell'Italia al panorama cinematografico internazionale. La notizia è stata riportata da moviebloc.com. Il festival di Busan è uno dei più importanti eventi cinematografici in Asia, e la presenza di film italiani sottolinea l'apprezzamento globale per la cinematografia del nostro Paese.