Corea del Sud: Il governo affronta il vuoto medico con l'invio di personale militare

25 Settembre 2024_ Il governo sudcoreano ha inviato circa 1800 medici militari e pubblici in ospedali civili per affrontare il vuoto creato dalla dimissione collettiva dei medici specializzandi. Nonostante gli sforzi, esperti del settore sanitario avvertono che questa misura è insufficiente e ha portato a un aumento delle carenze nei servizi sanitari locali e militari. I dati mostrano che dal marzo 2024, 1848 medici militari e pubblici sono stati dispiegati in ospedali, ma la loro capacità di sostituire i medici specializzandi è limitata. Secondo Kim Nam-hee, membro della Commissione per la salute e il benessere dell'Assemblea nazionale, è necessario sviluppare strategie più efficaci per affrontare la crisi sanitaria. La situazione è emersa dopo che i medici specializzandi hanno abbandonato le loro posizioni a causa di condizioni di lavoro insoddisfacenti, evidenziando la necessità di riforme nel sistema sanitario sudcoreano, come riportato da 경향신문.