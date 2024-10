Corea del Sud: Il governo affronta un deficit fiscale di 30 trilioni di won con fondi straordinari

28 Ottobre 2024_ Il governo sudcoreano ha deciso di utilizzare fino a 16 trilioni di won da fondi straordinari per coprire un deficit fiscale di 29,6 trilioni di won previsto per quest'anno. I fondi provengono da diverse fonti, tra cui il Fondo di Stabilità Valutaria e il Fondo per l'Edilizia e lo Sviluppo Urbano. Durante un'audizione parlamentare, le forze politiche hanno espresso opinioni contrastanti sull'uso di questi fondi, con critiche riguardo alla gestione delle risorse. Il vice primo ministro e ministro delle Finanze, Choi Sang-mok, ha sottolineato la necessità di misure di supporto per le autorità locali in difficoltà. La notizia è stata riportata da 경향신문, evidenziando le sfide fiscali che il governo deve affrontare in un contesto economico difficile.