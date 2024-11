Corea del Sud: Il governo annuncia la revoca del Green Belt a Seoul per la costruzione di 50.000 abitazioni

5 Novembre 2024_ Il governo sudcoreano ha annunciato la revoca del Green Belt in quattro aree di Seoul, inclusa la zona di Seoripul nel distretto di Seocho, per la costruzione di 50.000 nuove abitazioni. Questa è la prima grande revoca del Green Belt dal 2012, quando l'amministrazione di Lee Myung-bak aveva avviato progetti simili. Tra le nuove abitazioni, 11.000 saranno destinate a giovani coppie attraverso un programma di affitto a lungo termine. Il Ministero delle Infrastrutture ha anche previsto misure per prevenire la speculazione immobiliare nelle aree interessate, come riportato da 경향신문. Le nuove aree di sviluppo includono anche città come Goyang e Uijeongbu, che mirano a diventare centri di innovazione e residenza nella regione metropolitana di Seoul.