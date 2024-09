Corea del Sud: Il governo annuncia piani di ricostruzione per cinque città satellite

24 Settembre 2024_ Il Ministero delle Infrastrutture della Corea del Sud ha presentato un piano di ricostruzione per cinque città satellite, aumentando il numero totale di abitazioni a 537.000 entro il 2035. Le città coinvolte, tra cui Bundang, Ilsan, Pyeongchon, Jungdong e Sanbon, beneficeranno di un significativo incremento di unità abitative attraverso progetti di riqualificazione. Attualmente, la popolazione di queste aree è di circa 954.000 abitanti, ma si prevede che crescerà a 1.242.000 grazie ai nuovi sviluppi. Il Ministro delle Infrastrutture, Park Sang-woo, ha dichiarato che il piano mira a trasformare queste città in centri urbani moderni e sostenibili, come riportato da 매일경제. La fase di consultazione pubblica è già in corso e il governo prevede di completare il piano entro la fine dell'anno.