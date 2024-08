Corea del Sud: Il governo annuncia un piano per la costruzione di 427.000 nuove abitazioni

08 Agosto 2024_ Il governo sudcoreano ha presentato un piano per fornire oltre 427.000 nuove abitazioni nella regione di Seoul e nelle aree circostanti nei prossimi sei anni. Questo progetto prevede la liberazione di terreni nel Greenbelt di Seoul per creare nuovi lotti residenziali, con un focus su aree ad alta domanda. Inoltre, il governo intende accelerare i progetti di ricostruzione e riqualificazione per garantire che le abitazioni siano disponibili per i reali acquirenti. La notizia è stata riportata da Metro 경제. Il vice primo ministro Choi Sang-mok ha sottolineato l'impegno del governo a gestire attentamente l'intero processo di fornitura di abitazioni per soddisfare le esigenze dei cittadini.