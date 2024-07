Corea del Sud: Il governo annuncia una riforma dell'imposta sulle successioni dopo 25 anni

25 Luglio 2024_ Il governo sudcoreano ha presentato un piano di riforma dell'imposta sulle successioni, riducendo il tasso massimo dal 50% al 40% e aumentando le detrazioni per i figli. Questa è la prima revisione complessiva dell'imposta sulle successioni in 25 anni, con l'obiettivo di alleviare il carico fiscale sulle famiglie, in particolare quelle con più figli. La riforma prevede anche un aumento significativo delle detrazioni per i figli, passando da 50 milioni a 500 milioni di won. La notizia è stata riportata da 경향신문, evidenziando l'intento del governo di rendere il sistema fiscale più equo e favorevole ai contribuenti. La riforma, che sarà discussa nel Parlamento a settembre, potrebbe avere un impatto significativo su circa 83.000 contribuenti e comportare una riduzione delle entrate fiscali di circa 4 trilioni di won nei prossimi anni.