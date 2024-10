Corea del Sud: Il governo apre alla discussione sulla quota di medici per il 2025

04 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro sudcoreano Han Duck-soo ha dichiarato che il governo è disposto a discutere la quota di medici per il 2025 durante un incontro con il leader del partito di opposizione, Han Dong-hoon. Han ha sottolineato l'importanza di un dialogo aperto senza precondizioni, mentre il governo cerca di superare le difficoltà nella formazione di un comitato di consultazione tra governo e opposizione. Tuttavia, il governo ha avvertito che, nonostante la disponibilità al dialogo, le modifiche alla quota per il prossimo anno potrebbero essere difficili da attuare a causa dell'avanzamento delle procedure di ammissione. La notizia è stata riportata da 매일경제. La riduzione del numero di candidati agli esami di stato per medici ha sollevato preoccupazioni riguardo alla carenza di professionisti nel settore sanitario in Corea del Sud.