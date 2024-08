Corea del Sud: Il governo aumenta i costi per l'uso dei pronto soccorso da parte dei pazienti non gravi

22 Agosto 2024_ Il governo sudcoreano sta pianificando di aumentare i costi a carico dei pazienti non gravi che utilizzano i pronto soccorso, al fine di ridurre la congestione e migliorare l'assistenza ai pazienti gravi. Questa misura fa parte di un piano più ampio per ristrutturare il sistema di emergenza, che include anche l'aumento delle tariffe per le visite nei centri di emergenza e un maggiore supporto per il personale medico. Attualmente, circa il 42% dei pazienti che si recano in pronto soccorso non presenta condizioni urgenti, e il governo intende incentivare l'uso di cliniche locali per questi casi. La notizia è stata riportata da 경향신문. Il governo prevede anche di designare circa 15 centri di emergenza regionali come ospedali di riferimento per il trattamento di pazienti in condizioni critiche.