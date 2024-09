Corea del Sud: Il governo aumenta il finanziamento per la cura dei pazienti gravi

28 Settembre 2024_ Il governo sudcoreano ha annunciato un aumento del 50% delle tariffe per la cura dei pazienti gravi negli ospedali di alto...

28 Settembre 2024_ Il governo sudcoreano ha annunciato un aumento del 50% delle tariffe per la cura dei pazienti gravi negli ospedali di alto livello. Questa iniziativa prevede un investimento di 10 trilioni di won nel sistema sanitario attraverso l'assicurazione sanitaria nei prossimi tre anni. Inoltre, il governo destinerà un totale di 30 trilioni di won per migliorare l'ambiente di cura per i pazienti gravi, sottolineando l'importanza di tali trattamenti. Questa politica mira a promuovere lo sviluppo sostenibile del settore sanitario e a garantire una migliore qualità delle cure. La notizia è stata riportata da 매일경제. Il governo sudcoreano si impegna a garantire che i pazienti gravi ricevano le migliori cure possibili, contribuendo così a un sistema sanitario più efficiente e innovativo.