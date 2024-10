Corea del Sud: Il governo avvia la riforma della legge sul bilancio nazionale per semplificare i progetti R&D

11 Ottobre 2024_ Il governo sudcoreano ha avviato il processo legislativo per abolire l'indagine di fattibilità preliminare per i grandi progetti di ricerca e sviluppo (R&D). Questa decisione, presa durante la riunione strategica sul bilancio nazionale di maggio, mira a garantire un accesso più rapido ai fondi per progetti tecnologici avanzati. La proposta di modifica della legge sul bilancio nazionale è stata annunciata il 8 ottobre e sarà esaminata dal Parlamento dopo la scadenza del periodo di consultazione il 18 novembre. Secondo l'ex vice presidente del Consiglio per la scienza e la tecnologia, Iwoo Il, l'attuale sistema di indagine rappresenta un ostacolo per l'implementazione tempestiva dei progetti R&D, come riportato da 매일경제. La riforma prevede anche misure per prevenire sprechi di bilancio, garantendo che i progetti di R&D superiori a 1000 miliardi di won siano sottoposti a una revisione specifica.