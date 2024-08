Corea del Sud: Il governo avvia la riqualificazione delle prime città satellite per migliorare l'abitabilità

14 Agosto 2024_ Il governo sudcoreano ha presentato un piano per la riqualificazione delle prime città satellite, tra cui Bundang, Ilsan, Pyeongchon,...

14 Agosto 2024_ Il governo sudcoreano ha presentato un piano per la riqualificazione delle prime città satellite, tra cui Bundang, Ilsan, Pyeongchon, Sanbon e Jungdong. Il Ministero delle Terre, delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato la raccolta di opinioni sulla nuova politica di riqualificazione urbana, che mira a migliorare la qualità della vita e la competitività delle città. Il piano prevede l'aumento della densità abitativa e la costruzione di nuove abitazioni, con l'obiettivo di fornire 39.000 nuove unità abitative entro il 2027. La fonte di questa notizia è 매일경제. Il progetto include anche la creazione di alloggi temporanei per i residenti durante i lavori di riqualificazione, per evitare un aumento dei prezzi degli affitti nelle aree circostanti.