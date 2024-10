Corea del Sud: Il governo avvia un programma pilota per la certificazione delle batterie EV

15 Ottobre 2024_ Il Ministero della Terra, delle Infrastrutture e dei Trasporti della Corea del Sud ha annunciato l'avvio di un programma pilota per la certificazione della sicurezza delle batterie per veicoli elettrici (EV) questo mese. Il programma mira a migliorare la sicurezza delle batterie EV attraverso un sistema di certificazione governativo, che prevede test e approvazioni da parte delle autorità. La piena attuazione del programma è prevista per febbraio 2025 e segna un cambiamento rispetto all'attuale sistema di auto-certificazione utilizzato dai produttori. Cinque aziende, tra cui Hyundai Motor Co, Kia Corp e LG Energy Solution Ltd, parteciperanno al programma pilota, in risposta a preoccupazioni sulla sicurezza delle EV emerse dopo un incendio in un veicolo elettrico a Incheon. La notizia è stata riportata da The Korea Times, evidenziando l'impegno del governo sudcoreano per garantire la sicurezza dei veicoli elettrici nel paese.