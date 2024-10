Corea del Sud: Il governo discute misure contro il dispiegamento di truppe nordcoreane in Russia

22 Ottobre 2024_ Il governo sudcoreano ha tenuto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza Nazionale (NSC) per discutere le misure da adottare in risposta al dispiegamento di truppe nordcoreane in Russia. Durante l'incontro, è stato sottolineato che la cooperazione militare tra Corea del Nord e Russia rappresenta una grave minaccia per la sicurezza nazionale e viola le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il governo ha chiesto il ritiro immediato delle truppe nordcoreane e ha avvertito che, se la situazione dovesse continuare, adotterà misure ferme in collaborazione con la comunità internazionale. La fonte di questa notizia è 동아일보. Il governo sta preparando risposte diplomatiche, economiche e militari a possibili scenari futuri legati a questa cooperazione militare.