Corea del Sud: Il governo interviene per sostenere le PMI colpite dalla crisi di TMON e WEMAKEPRICE

29 Luglio 2024_ Il governo sudcoreano ha annunciato un intervento immediato di liquidità di almeno 5.600 miliardi di won per supportare le piccole e medie imprese (PMI) e i commercianti colpiti dalla crisi di TMON e WEMAKEPRICE. Durante una riunione del task force, sono stati delineati piani per fornire fondi di emergenza e estendere le scadenze per i pagamenti fiscali. Inoltre, il governo prevede di collaborare con agenzie di viaggio e istituti di credito per facilitare rimborsi rapidi ai consumatori. La notizia è stata riportata da 아주경제, evidenziando l'impegno del governo a mitigare l'impatto economico della situazione. Le PMI, fondamentali per l'economia sudcoreana, stanno affrontando gravi difficoltà a causa di ritardi nei pagamenti da parte delle piattaforme di e-commerce.