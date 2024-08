Corea del Sud: Il governo introduce incentivi per la sicurezza delle ricariche di veicoli elettrici

13 Agosto 2024_ Il governo sudcoreano sta considerando l'introduzione di sussidi per incentivare l'installazione di stazioni di ricarica sicure per veicoli elettrici, al fine di affrontare le preoccupazioni relative agli incendi. Durante una riunione interministeriale, sono state discusse varie misure per migliorare la sicurezza delle infrastrutture di ricarica, tra cui l'installazione di dispositivi di prevenzione del sovraccarico. Si prevede che i sussidi saranno offerti per la costruzione di stazioni di ricarica a terra, specialmente in complessi residenziali, sebbene la fattibilità di tali progetti rimanga incerta. Inoltre, il governo sta valutando di aumentare i sussidi per i caricabatterie dotati di sistemi di limitazione del sovraccarico. La notizia è stata riportata da 매일경제. Le misure proposte mirano a garantire una maggiore sicurezza per i veicoli elettrici, un settore in rapida crescita in Corea del Sud.