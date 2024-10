Corea del Sud: Il governo invia una delegazione in Ucraina per discutere di cooperazione

28 Ottobre 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha annunciato che una delegazione del governo visiterà l'Ucraina per condividere informazioni con le autorità locali e discutere future collaborazioni. La delegazione ha già tenuto un briefing presso la NATO e parteciperà a ulteriori incontri con il Comitato Politico e di Sicurezza dell'Unione Europea. Durante una conversazione con il segretario generale della NATO, Yoon ha condannato la cooperazione militare illegale tra Corea del Nord e Russia, definendola una grave minaccia alla pace internazionale. Il segretario generale ha espresso gratitudine per la rapida azione della Corea del Sud nel condividere informazioni con i membri della NATO. La visita della delegazione mira a rafforzare i legami tra la Corea del Sud e le alleanze internazionali in un contesto di crescente tensione geopolitica, come riportato da 경향신문.