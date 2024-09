Corea del Sud: Il governo offre supporto finanziario per il progetto nucleare in Repubblica Ceca

26 Settembre 2024_ Il governo sudcoreano ha confermato di aver inviato una lettera di supporto finanziario al governo ceco in relazione alla costruzione di una nuova centrale nucleare a Dukovany. Nonostante le dichiarazioni precedenti che negavano l'esistenza di un supporto finanziario, la lettera suggerisce che la Corea del Sud è pronta a offrire condizioni finanziarie ottimali per il progetto. La Repubblica Ceca, che sta affrontando difficoltà nel reperire fondi per la costruzione, potrebbe beneficiare di questo supporto per garantire la realizzazione del progetto nucleare. La notizia è stata riportata da 한겨레. La Corea del Sud ha recentemente vinto la selezione come principale negoziatore per il progetto, che potrebbe rappresentare un'importante opportunità di esportazione per l'industria nucleare sudcoreana.