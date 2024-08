Corea del Sud: Il governo prende in prestito 2500 miliardi di won dai fondi assicurativi postali per affrontare il deficit fiscale

16 Agosto 2024_ Il governo sudcoreano ha preso in prestito 2500 miliardi di won dai fondi assicurativi postali per far fronte a un deficit fiscale...

16 Agosto 2024_ Il governo sudcoreano ha preso in prestito 2500 miliardi di won dai fondi assicurativi postali per far fronte a un deficit fiscale record di 56.400 miliardi di won registrato lo scorso anno. Questa decisione ha suscitato preoccupazioni poiché i fondi provengono da risparmi e profitti generati dagli assicurati, rendendo la situazione controversa. Il partito di opposizione, il Democratic Party, ha criticato il governo per aver adottato misure temporanee in risposta a una crisi fiscale causata da politiche fiscali favorevoli ai ricchi e fallimenti economici. Inoltre, il partito ha annunciato l'intenzione di avviare un'inchiesta parlamentare sulla gestione delle finanze pubbliche da parte dell'amministrazione di Yoon Suk-yeol. La notizia è stata riportata da 동아일보, un importante quotidiano sudcoreano. La questione del deficit fiscale è cruciale per la stabilità economica della Corea del Sud, un paese noto per la sua forte economia e il suo sistema di welfare.