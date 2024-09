Corea del Sud: Il governo punta a diventare una delle tre potenze mondiali nell'AI entro il 2027

26 Settembre 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha annunciato un piano ambizioso per trasformare la Corea del Sud in una delle tre principali potenze mondiali nel campo dell'intelligenza artificiale (AI) entro il 2027. Il governo e il settore privato collaboreranno per investire 65 trilioni di won in AI, mentre il governo fornirà supporto fiscale per stimolare ulteriori investimenti. Durante la cerimonia di lancio del Comitato Nazionale per l'Intelligenza Artificiale, Yoon ha sottolineato l'importanza di guidare la transizione verso l'AI per garantire un futuro prospero per il paese. La notizia è stata riportata da 매일경제. Il comitato, composto da esperti e funzionari governativi, avrà il compito di sviluppare strategie per migliorare la competitività della Corea del Sud nel settore dell'AI.