Corea del Sud: Il governo riduce il budget per il 2024 a causa della crisi economica

14 Agosto 2024_ Il governo sudcoreano prevede una riduzione del budget per il 2024 di circa 2 trilioni di won, a causa di un calo delle entrate fiscali e di una continua politica di tagli fiscali. Nonostante la necessità di aumentare la spesa per stimolare l'economia, il governo si attiene a una rigorosa politica di 'finanza sana', limitando le spese. Le previsioni indicano che il budget totale potrebbe attestarsi intorno ai 682 trilioni di won, inferiore rispetto ai piani iniziali. La situazione è aggravata da un prolungato rallentamento dell'economia interna e da incertezze sulle entrate fiscali, in particolare per quanto riguarda le imposte sulle società e sul valore aggiunto, come riportato da 한겨레. La decisione di mantenere un budget restrittivo potrebbe compromettere la capacità del governo di rispondere adeguatamente alle sfide economiche future, mentre la spesa obbligatoria continua a crescere a causa dell'invecchiamento della popolazione.