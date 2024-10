Corea del Sud: Il governo valuta la possibilità di inviare armi a sostegno dell'Ucraina

30 Ottobre 2024_ Il governo sudcoreano sta considerando la possibilità di fornire armi offensive all'Ucraina, in risposta alla recente notizia del dispiegamento di truppe nordcoreane in Russia. Sebbene non ci siano stati annunci ufficiali di supporto, la situazione potrebbe cambiare se le truppe nordcoreane dovessero oltrepassare il confine ucraino. Le autorità sudcoreane sono preoccupate per le conseguenze di un tale passo, che potrebbe deteriorare ulteriormente i rapporti con la Russia. La Corea del Sud sta attualmente valutando l'invio di armi difensive come prima opzione, per evitare escalation. La notizia è stata riportata da 동아일보. La Corea del Sud, un alleato degli Stati Uniti, ha storicamente mantenuto una posizione cauta riguardo al supporto militare in conflitti esteri, specialmente in relazione alla Corea del Nord.