Corea del Sud: Il governo valuta supporto a Ucraina dopo il potenziamento delle forze nordcoreane in Russia

20 Ottobre 2024_ La Corea del Sud sta considerando di aumentare il supporto all'Ucraina, in risposta al dispiegamento di 1.500 soldati nordcoreani in Russia. Se la Corea del Nord dovesse inviare ulteriori truppe, il numero potrebbe arrivare a 12.000, spingendo Seul a riconsiderare il proprio ruolo nella comunità internazionale. Il governo sudcoreano ha già avviato discussioni su possibili misure, inclusa la fornitura di munizioni da 155 mm, considerate cruciali per il conflitto. La fonte di questa notizia è 동아일보. La situazione è particolarmente delicata, poiché il rafforzamento delle relazioni tra Corea del Nord e Russia potrebbe influenzare la sicurezza regionale e le dinamiche geopolitiche.