Corea del Sud: Il Gwangju Biennale celebra 30 anni a Venezia con un'installazione artistica

29 Luglio 2024_ Il Gwangju Biennale ha inaugurato una speciale mostra per il suo 30° anniversario presso il Giardino Bianco di Venezia, Italia, attirando l'attenzione della comunità artistica internazionale. L'evento, intitolato 'Il Giardino: il luogo in cui diventiamo', presenta archivi e opere significative, con una performance che simboleggia la comunità di Gwangju attraverso il 'boccone di riso'. Fino ad oggi, oltre 10.000 visitatori hanno partecipato, contribuendo a diffondere lo 'spirito di Gwangju' nel mondo. Il direttore del Gwangju Biennale, Park Yang-woo, ha espresso soddisfazione per il successo della mostra, auspicando che diventi un'esperienza unica di condivisione e comunità. La notizia è stata riportata da bbsi.co.kr, evidenziando l'importanza della cultura coreana in un contesto internazionale come quello di Venezia.