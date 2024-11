Corea del Sud: Il K-Beauty conquista l'Italia con la crescita dei cosmetici coreani

04 Novembre 2024_ Un articolo del quotidiano italiano La Repubblica ha messo in evidenza l'ascesa dei cosmetici coreani, sottolineando il fenomeno globale del K-Beauty. Secondo le stime di Statista, il mercato dei cosmetici in Corea del Sud ha raggiunto oltre 50 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede che raggiunga i 126 miliardi di dollari entro il 2032. Il brand 'Yepoda', che ha recentemente aperto un pop-up store alla Stazione Centrale di Milano, rappresenta un esempio del successo dei cosmetici coreani in Europa, nonostante sia un marchio tedesco ispirato al K-Beauty. La notizia è stata riportata da wowtv.co.kr, evidenziando l'interesse crescente per i prodotti di bellezza coreani anche in Italia. Questo trend dimostra come i cosmetici coreani stiano diventando simboli di eccellenza, paragonabili a prodotti di alta qualità come gli orologi svizzeri e le automobili tedesche.