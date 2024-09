06 Settembre 2024_ Il leader del Partito Riformista, Cheon Ha-ram, ha espresso preoccupazione per le recenti discussioni politiche in Corea del Sud,...

06 Settembre 2024_ Il leader del Partito Riformista, Cheon Ha-ram, ha espresso preoccupazione per le recenti discussioni politiche in Corea del Sud, definendole poco costruttive e caratterizzate da attacchi reciproci tra i leader dei partiti. Durante un'intervista, ha sottolineato la necessità di un dialogo più efficace e di una cooperazione tra le forze politiche per affrontare le questioni urgenti, come la crisi sanitaria e le difficoltà economiche. Cheon ha anche evidenziato l'importanza di riforme istituzionali per garantire una rappresentanza più equa delle diverse voci politiche nel Parlamento. La fonte di queste dichiarazioni è kbs.co.kr. Il leader del Partito Riformista ha ribadito il suo impegno a svolgere un ruolo di mediazione tra le parti per promuovere un clima politico più collaborativo.