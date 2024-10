Corea del Sud: Il leader del PPP chiede misure per la first lady Kim Keon-hee

22 Ottobre 2024_ Il presidente del Partito della Potenza Popolare (PPP), Han Dong-hoon, ha sollecitato il presidente Yoon Suk Yeol a prendere provvedimenti riguardo alle controversie che coinvolgono la first lady Kim Keon-hee durante un incontro privato. Han ha raccomandato che Kim sospenda le sue attività pubbliche e che venga effettuato un rimpasto tra i collaboratori ritenuti vicini a lei, suggerendo anche l'assegnazione di un ispettore speciale per monitorare la situazione. Durante la riunione di 70 minuti, Yoon ha risposto che non ci sono prove concrete a sostegno delle accuse, implicando che un rimpasto non è necessario senza evidenze chiare. Inoltre, il presidente ha affermato che Kim sta già limitando le sue apparizioni pubbliche e ha definito le attuali accuse come infondate. La notizia è riportata da The Korea Times. La situazione attuale riflette le tensioni politiche in Corea del Sud, dove la figura della first lady è spesso al centro dell'attenzione pubblica.